„A vesztesek narratíváját építi gőzerővel a baloldali média és a Tisza.”

Szánthó Miklós, Facebook: „Már most gőzerővel építi a baloldali média és Magyar Péter a Tisza Párt számára azt a narratívát, amelyhez akkor nyúlhatnak majd, amikor kiderül: a választók nem kérnek belőlük. Ez nem véletlen, hanem előre megírt forgatókönyv. Ők is látják a saját belső méréseiket, és pontosan tudják, hogy vesztésre állnak. A magyar emberek ugyanis nem a káoszra, nem a brüsszeli parancsokra és nem a háborús sodródásra szavaznak, hanem a békére, a biztonságra és a nemzeti szuverenitásra. És amikor ez a döntés újra megszületik a szavazófülkékben, a baloldalnak nem marad más kapaszkodója, mint a »csalás« kiáltása. Ismerjük ezt a trükköt: ha nyernek, a demokrácia ünnepe van, ha veszítenek, akkor »csaltak«. Magyar Péterék már most készítik a kifogást – mert a vereségre készülnek. A magyar választók döntését azonban nem lehet előre relativizálni, sem utólag elhazudni.”