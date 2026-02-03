Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

„A vesztesek narratíváját építi gőzerővel a baloldali média és a Tisza”

„A vesztesek narratíváját építi gőzerővel a baloldali média és a Tisza.”

Szánthó Miklós
2026. 02. 03. 14:48
Szánthó Miklós, Facebook: „Már most gőzerővel építi a baloldali média és Magyar Péter a Tisza Párt számára azt a narratívát, amelyhez akkor nyúlhatnak majd, amikor kiderül: a választók nem kérnek belőlük. Ez nem véletlen, hanem előre megírt forgatókönyv. Ők is látják a saját belső méréseiket, és pontosan tudják, hogy vesztésre állnak. A magyar emberek ugyanis nem a káoszra, nem a brüsszeli parancsokra és nem a háborús sodródásra szavaznak, hanem a békére, a biztonságra és a nemzeti szuverenitásra. És amikor ez a döntés újra megszületik a szavazófülkékben, a baloldalnak nem marad más kapaszkodója, mint a »csalás« kiáltása. Ismerjük ezt a trükköt: ha nyernek, a demokrácia ünnepe van, ha veszítenek, akkor »csaltak«. Magyar Péterék már most készítik a kifogást – mert a vereségre készülnek. A magyar választók döntését azonban nem lehet előre relativizálni, sem utólag elhazudni.”

