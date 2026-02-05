Dúró Dóra Facebook: A woke nem áll meg: fekete bőrű lesz Szép Heléna? Fekete bőrű színésznő kaphatja az év egyik leginkább várt filmje, az Odüsszeia női szépségideáljának szerepét. Lupita Nyong’o biztosan szerepel a filmben, és sajtóhírek szólnak arról: Szép Helénát játssza majd. Azt a nőt, akinek szépsége a legenda szerint mozgásba hozta a trójai háború kirobbanásával az antik világ egyik legikonikusabb történetfolyamát, az Iliászt és az Odüsszeiát. Miért lehet ez a lépés minőségileg több, mint egy Netflix- vagy Disney-féle agymosás? A trójai mondakör az az antik európai gyökerű történet, amelyet ha csak felszínesen is, de „mindenki ismer”. Egy ilyen nagy mese „átszínezése” újabb százmilliók fejében alakítaná át a világképet „progresszív” irányba. Az adu pedig a szépségideál kérdése. 2004-ben még Diane Kruger, egy fehér bőrű nő játszotta Helénát.”



