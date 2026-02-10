Gulyás Virág, Facebook: „Ez az egész kognitív disszonancia egyetlen mondatban sűrűsödik össze: „Közösen véget vetünk az Orbán–Gyurcsány-korszaknak, a felelőtlenségre…” Orbán és Gyurcsány, a jobb- és baloldal ékes példái egy mondatban, mint hasonlat? Akkor végül is ki és mi a TISZA? Jobb? Bal? Közép? Semleges? Vagy talán egy konkrét ideológiától mentes mesemondó társaság, akik minden oldalnak beígérnek mindent, csak hogy szavazatot nyerjenek, és ha nyernének, másnap jönne a valódi nagy önmeghasonlás?!”



