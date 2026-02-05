Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Amerikai jelentés a brüsszeli, választásokba beavatkozó cenzúragépezetről

Amerikai jelentés a brüsszeli, választásokba beavatkozó cenzúragépezetről

Deák Dániel
2026. 02. 05. 6:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel, Facebook: „Az Egyesült Államok Képviselőházának Igazságügyi Bizottsága készített egy jelentést, amely megállapítja: az Európai Bizottság tíz év alatt egy brutális és mindent behálózó baloldali, globalista cenzúragépezetet épített ki, amivel sorozatosan beavatkozik a nemzeti választásokba, cenzúrázza és elnyomja a konzervatív, jobboldali, globalistellenes hangokat. Részletesen feltárták azt is, hogy mi Brüsszel módszere: eszerint a választás előtt nyomást gyakoroltak a közösségi platformokra, hogy cenzúrázzák és tekerjék le a konzervatívok eléréseit. ⁠ A jelentés szerint ⁠a legnagyobb nyomást a 2024-es EP-választás előtt gyakorolták, mert féltek tőle, hogy kisebbségbe kerülhetnek az antiglobalista erők Brüsszelben. A Európai Bizottság továbbá külön listákat küldött felhasználói fiókokról, például TikTok-felhasználókat egyes országok hatóságainak, akik szerintük „problémásak” és cenzúrázni kellene. Kiemelték azokat a témákat is, amelyekben legtöbbször cenzúrát kértek: ukrán háborúval kapcsolatos bejegyzések, a genderkérdés, illetve az LMBTQ-ideológiával kapcsolatos témák.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Tiszás önlebuktatás élő adásban

Megyeri Dávid avatarja

Irgalmatlanul rosszul áll a szénája annak, aki ilyen kétségbeesett lépésre szánja el magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.