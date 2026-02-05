Amerikai jelentés a brüsszeli, választásokba beavatkozó cenzúragépezetről

Deák Dániel, Facebook: „Az Egyesült Államok Képviselőházának Igazságügyi Bizottsága készített egy jelentést, amely megállapítja: az Európai Bizottság tíz év alatt egy brutális és mindent behálózó baloldali, globalista cenzúragépezetet épített ki, amivel sorozatosan beavatkozik a nemzeti választásokba, cenzúrázza és elnyomja a konzervatív, jobboldali, globalistellenes hangokat. Részletesen feltárták azt is, hogy mi Brüsszel módszere: eszerint a választás előtt nyomást gyakoroltak a közösségi platformokra, hogy cenzúrázzák és tekerjék le a konzervatívok eléréseit. ⁠ A jelentés szerint ⁠a legnagyobb nyomást a 2024-es EP-választás előtt gyakorolták, mert féltek tőle, hogy kisebbségbe kerülhetnek az antiglobalista erők Brüsszelben. A Európai Bizottság továbbá külön listákat küldött felhasználói fiókokról, például TikTok-felhasználókat egyes országok hatóságainak, akik szerintük „problémásak” és cenzúrázni kellene. Kiemelték azokat a témákat is, amelyekben legtöbbször cenzúrát kértek: ukrán háborúval kapcsolatos bejegyzések, a genderkérdés, illetve az LMBTQ-ideológiával kapcsolatos témák.”