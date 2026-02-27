Amikor elfogynak a szavak és csak a szekunder szégyen marad

Fekete-Győr András, Facebook : „Tisztelt Volodimir Zelenszkij Elnök Úr! Fekete-Győr András vagyok, a Momentum Mozgalom és a Politikai Üldözöttekért Alapítvány alapítója. Magyar állampolgár, volt országgyűlési képviselő, egy csodálatos gyermek édesapja. Orbán Viktor tegnapi, Önnek címzett nyílt levele, valamint a Barátság kőolajvezeték körül mesterségesen szított politikai hisztéria kapcsán érzem erkölcsi kötelességemnek, hogy megszólaljak.”
Így írnak ők – Február 27., délután
