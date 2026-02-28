Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Áron, a buta színész”

„Áron, a buta színész”

Dezse-Zelenka Dóra
2026. 02. 28. 7:14
Dezse-Zelenka Dóra, Origo: „Áron szerint a Nyugat nem akar világháborút. Nyilván, csak ezért pénzelik és fegyverezik Ukrajnát ezerrel az unió vezetői, meg biztatják Zelenszkij elnököt, hogy addig folytassa a sajátjai véráldozatait akár a folyamatosan zajló kényszersorozásokkal, amíg minimum vissza nem szerzi az oroszok által megszerzett területeket. Igazad van, Áron abban például, hogy az USA elnöke nem akar világháborút. Azonban, ha nem teljesen lyukas az ember agya, akkor könnyen emlékezhet arra, hogy Joe Biden a háború kitörésének első pillanatában háborús bűnösnek nevezte Putyint, majd több mint 100 MILLIÁRD eurót öntött a frontra, melynek nagy része katonai és pénzügyi támogatást jelentett. Trump már egy kétéves, őrült uniós vezetők nyilatkozataival teli, elburjánzott orosz–ukrán háború közepette vette át az ovális irodát, de még így is mindent elkövet azért, hogy párbeszédet sürgessen a hadviselő felek között. Nem mellesleg, Áron, a Nyugat békét sürgető fele (Trump) Orbán Viktor egyik legerősebb és legelszántabb támogatója. Áron, a buta színész ezután behozza a Tisza-propagandát, hogy a Tisza egy boldog, szép és békés országot hozna ránk. Csak akkor feltennénk a kérdést, hogy Magyar Péter miért nem ítélte el még mindig az ukrán zsarolást, miért oké neki, hogy az ukránok féreg módon veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot? És újra, akkor Magyar Péter miért fogadja még mindig el, hogy közvetlen főnöke az a Manfred Weber, aki EU-s csillagokkal díszített egyenruhában, Ukrajnában állomásozó katonákról álmodozik?”

