Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

„Árulók, hazaárulók és kések a hátunkban”

Kertész Dávid
2026. 02. 21. 14:29
Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Vannak szövetségeseink, de nincs szövetségi rendszerünk. Hivatalosan van, itt az EU, itt a NATO, azonban tekintve, hogy ezekről rendszeresen bebizonyosodik, hogy árulók és kifejezetten ellenségesek velünk, nehéz úgy tekinteni a jövőbe, hogy minimális bizalom legyen bennünk velük szemben. A külső árulóink pedig megvették maguknak a belső hazaárulókat is.”

Bayer Zsolt
Na végre, egy önfeledt este!

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

