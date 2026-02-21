„Árulók, hazaárulók és kések a hátunkban”

Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Vannak szövetségeseink, de nincs szövetségi rendszerünk. Hivatalosan van, itt az EU, itt a NATO, azonban tekintve, hogy ezekről rendszeresen bebizonyosodik, hogy árulók és kifejezetten ellenségesek velünk, nehéz úgy tekinteni a jövőbe, hogy minimális bizalom legyen bennünk velük szemben. A külső árulóink pedig megvették maguknak a belső hazaárulókat is.”