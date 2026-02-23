„Az egyik ilyen hülyeség az, hogy a konfliktusok minden esetben mások problémái”

Dezse Balázs, Origo: „Ezeknek az embereknek a gondolatait egyébként azért lehetett ilyen irányba terelni, mert a relatív jólét elhitette velük, hogy a történelem már nem tényező – vagyis volt idejük hülyeségeken gondolkodni. Az egyik ilyen hülyeség az, hogy a konfliktusok például minden esetben mások problémái, és velük nem történhet meg hasonló, már csak azért sem, mert minden héten kiálltak az éppen aktuális trendi ügy mellett, szorgalmasan kirakták a profilképeikre az aktuális zászlókat és logókat, és mivel erre a Facebook-csoportokban megkapták a megfelelő mennyiségű lájkot, ezért a világban nem is lehet már semmi baj.”