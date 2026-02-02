Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az egykori dalnok szerint a fideszesek mind ízig-vérig fasiszták

Az egykori dalnok szerint a fideszesek mind ízig-vérig fasiszták.

Ágoston László
2026. 02. 02. 14:41
Ágoston László, Facebook: „De a Tiszából még akármi is kisülhet. Az eddigi nevek, akiket láttam mellettük felvonulni, nem csak a dögkút-mély Nagy Feró – Megafon – Győzike színvonal tükrében ígéretesek. Emberek, akikről elhiszem, hogy értenek a dolgukhoz, de legalábbis az ország érdekét fogják nézni egy párt érdekei helyett. És nem ízig-vérig fasiszták. Nagyon alacsony a léc, amit a Tiszának meg kell ugrania, hogy szavazható legyen Gyurcsányné megjakabosodott pártjával, a teljesen vállalhatatlan MiHazánkkal és egy orosz bábpárttal szemben.”

