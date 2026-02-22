Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

„Az egykori menő gyerekek lecsatlakoztak a szocbrigádok maradványaihoz”

Hont András
2026. 02. 22. 6:56
Hont András, Facebook: „2014-ben a hiszteroellenzéki, hajcsavaros-műsorba telefonálós, dékás-maszopos rohamosztag össztűz alá vette a Schiffer András vezette LMP-t. Schifferék bűne annyi volt, hogy merészeltek elindulni a választáson, annak ellenére, hogy a Komintern hazai lerakata szerint erre csak az összefosásnak volt joga. (Négy évvel később hasonlót játszottak el a Momentummal, ami persze bizonyíték arra, hogy néha megérdemli az osztást, akit ez a banda megtámad). A ‘14-ben szárnyait bontogató, húszas-kora harmincas nettársaság röhögött a dékás-kommer néniken, bácsikon. No, nem azért, mert elvi fenntartásaik vagy gyakorlati kifogásaik voltak (elveik nincsenek, mérlegelni nemigen tudnak), hanem mert Gyurcsány és az MSZP nem volt menő, egyenesen ciki volt. Mára eljutottunk oda, hogy az egykori menő gyerekek lecsatlakoztak a szocbrigádok maradványaihoz, és megtévesztésig élethű utánzatát adják drágabolgárúr közönségének.”

