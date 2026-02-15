Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az érem másik oldala

Hont András
2026. 02. 15. 6:36
Hont András, Facebook : „Azt mondta ma Orbán Viktor, hogy a Tiszát a németek alapították. Nem. A Tiszát nermelléki ingyenélők alapították, akiket másfél évtizedig sikerült pátyolgatni a semmiért. Köszönjük.”

