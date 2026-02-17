Az orosz–ukrán háborút nem lehet politikataktikai kérdéssé degradálni.

Vásárhelyi Mária, Facebook: „És a következő nemzedékeknek kell majd elszámolniuk azzal, hogy Magyarország kormány- és legnagyobb ellenzéki pártja is rendszeresen Ukrajna támogatása ellen foglal állást a nemzetközi fórumokon, és folyamatosan akadályozza, hogy Európa segítséget nyújtson az oroszok által elpusztítani szándékozott országnak. A megszállás és gyilkolás elleni fellépés erkölcsi kérdés, nem lehet politikataktikai kérdéssé degradálni.”



