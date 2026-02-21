Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

„Az új mumus Ukrajna”

Lendvai Ildikó
2026. 02. 21. 14:29
Lendvai Ildikó, Népszava: „Most már ki lehet mondani: Ukrajna megtámadott minket. Illetve a nemzet szívcsakráját: a rezsicsökkentést. Azt akarják, hogy dráguljon a rezsi, bukjon a kormány. Jöjjön az ő bérencük: a Tisza. Pfuj, Ukrajna beleavatkozik a magyar választásba! Ellenség! Ellenség! Ellenség! Nem számít, hogy az elakadt orosz nyersolajat nem fűtésre és világításra, hanem finomítva tankolásra használjuk, a rezsihez semmi köze. Nem számít, hogy Ukrajna – ha igaz, hogy szándékosan lassítja a javítást – nem Magyarországgal akar kiszúrni.”


 

