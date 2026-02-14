Bagoly mondja verébnek, hogy…: „mondd, te szerencsétlen”

Fekete-Győr András, Facebook: „Lázár János, komolyan nem hiszem már el, amit hallok. Tűnj el végre a közéletből, és kímélj meg minket attól a töménytelen mennyiségű mocsoktól, ami nap mint nap ömlik a szádból! Tényleg annyira elvitte már a maradék józan eszedet a hatalmi téboly, hogy képes vagy beleüvölteni a mikrofonba, ország-világ előtt, hogy »aki Ukrajna oldalán áll, az a magyarok ellensége«? Mondd, te szerencsétlen, van neked egyáltalán halvány lila gőzöd arról, hogy mit beszélsz?”