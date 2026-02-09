„Balmazújváros, Márki-Zay, no comment”

Mandula Viktor, Facebook: „Márki-Zay Péter személyesen kampányolt a Tisza-közeli jelöltnek, így annak ma sikerült elveszítenie a balmazújvárosi időközi választást egy olyan körzetben, ami eddig egyébként az ellenzéké volt. No comment.”
Mandula Viktor, Facebook: „Márki-Zay Péter személyesen kampányolt a Tisza-közeli jelöltnek, így annak ma sikerült elveszítenie a balmazújvárosi időközi választást egy olyan körzetben, ami eddig egyébként az ellenzéké volt. No comment.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!