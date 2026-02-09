Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

„Balmazújváros, Márki-Zay, no comment”

„Balmazújváros, Márki-Zay, no comment”

Mandula Viktor
2026. 02. 09. 6:37
Mandula Viktor, Facebook: „Márki-Zay Péter személyesen kampányolt a Tisza-közeli jelöltnek, így annak ma sikerült elveszítenie a balmazújvárosi időközi választást egy olyan körzetben, ami eddig egyébként az ellenzéké volt. No comment.”
 


 

