Bármelyik - jól fizető - ország képviseletét vállalom

Ambrózy Áron, Facebook: „Ezért a „tegnap érkeztünk haza Péterről Németországba" szövegért azért sajnálom, hogy kihagytam a Bütyök-koncertet. Biztos szuper külügyminiszter lenne, csak nem tudom, melyik országban.”
Így írnak ők – Február 17., délelőtt
Ambrózy Áron, Facebook: „Ezért a „tegnap érkeztünk haza Péterről Németországba" szövegért azért sajnálom, hogy kihagytam a Bütyök-koncertet. Biztos szuper külügyminiszter lenne, csak nem tudom, melyik országban.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!