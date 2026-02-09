Bármennyire hihetetlen, de vannak, akik imába foglalják Karácsony Gergely nevét

Forró Péter, Civilek.Info: „Még az útlezárásokon, biciklisávokon, jégbordákon és csúszós utakon – némi Seduxen-kúra mellett – megedződött pesti autósoknak is felszaladt a vérnyomásukkal kézen fogva a szemöldökük, amikor azzal szembesültek: Budapest közútjai akadálypályává változtak. Kátyúnak nevezett tankcsapdák, termetes kráterek sorakoznak egymás után a pesti flaszteren, szisztematikusan ledarálva a gépkocsik gumiját, futóművét, felnijét és dísztárcsáját. A kárrendezés procedúrája sem egyszerű: fényképes dokumentáció, ilyen-olyan űrlap kitöltése után juthat a pórul járt autós a pénzéhez. Még szerencse, hogy hosszú tétlenség után Karácsony Gergely főpolgármester – akit az autós szó hallatán kiver a víz – felneszelt és napi ezer kátyú betömésére tett ígéretet, megtoldva azzal, hogy a hó végére minden budapesti út lyuktalan lesz. A személyét ért támadásokat hallva legalább az vigasztalja, hogy meredeken emelkedett népszerűsége a fővárosi gumisok, futóművesek, felnit árusítók körében.”



