Batka Tarjányitól tanulhatta a jövendőmondást...

Batka Zoltán, Népszava: „Szóval nagy tévedés, hogy Orbán belebetegedne az ellenzéki létbe. A morál teszi mások számára a hatalmat végessé, az amorális demagóg mindig pályaelőnnyel indul. Egy populista bukás után is könnyen tudja hazudni magát a hatalomba, lásd Trump, Babic, Fico, Netanjahu. Orbán hideg hatalomtechnikus, alighanem pontosan tisztában van azzal, hogy NER-nek vége. Nem tesz semmit, előveszi a B tervet. Vigyázó szemünket Budapestre vessük: a fideszes mélyállam maffiózói ott fogják megtorpedózni Magyarország működését, ahol csak tudják. És szemrebbenés nélkül fogja felelősségre vonni a Tiszát mondjuk az akkumulátorgyárak csődjeiért.”



