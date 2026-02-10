Rendkívüli

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Beállni a mindenszarozó Tisza-kórusba”

„Beállni a mindenszarozó Tisza-kórusba.”

Jeszenszky Zsolt
2026. 02. 10. 14:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „De a londonisztáni, münchenabadi, amszterdamaszkuszi magyarok olyan sokszor mondták már el (másoknak és saját maguknak is), hogy milyen szar ez az ország, hogy milyen jó, hogy elhúztak innen… hogy nagyon nehéz ebből visszajönni. Mert a saját korábbi mondataikkal, gondolataikkal kerülnének szembe. Így inkább a valósággal mennek szembe, azt tagadják meg. A kognitív disszonancia klasszikus esete. És erre mindig valamilyen énvédő mechanizmus a válasz. És a diktatúrázás, korrupciózás, orbánozás a legjobb énvédő mechanizmus. Igen, persze, vannak problémák kint – mondják –, de akkor is a Zorbán!!! Meg a Mészáros! És hergelik bele magukat a különböző toposzokba, hogy miért ilyen szar ez az ország, és sosem jönnének haza. Nyilván akkor sem, ha a Tisza győz, de talán ők is érzik valahol mélyen, hogy erre vajmi kevés az esély, így büntetlenül, kockázatmentesen lehet hőbörögni. És beállni a mindenszarozó Tisza-kórusba.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.