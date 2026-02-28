Boróka lemaradhatott Hann brutális buktájáról

Parászka Boróka, Facebook: „A magyar propaganda az elmúlt napokban elvitte a figyelmet, az energiát a védelemről azzal, hogy ukrán terrorfenyegetést kamuzott és a magyar haderőt a nem létező fenyegetés kivédésére sétáltatta keresztül az országon. Demonstratívan, minél nagyobb félelmet keltve, hogy elterelje a figyelmet a legújabb, Orbánra nézve lesújtó közvélemény-kutatásokról.”