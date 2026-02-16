Dezse Balázs, Pesti Srácok : „Na, lezajlott. Bütyök eljátszotta egy rövid időre, hogy ő Orbán Viktor. Láttunk már tőle hasonlót, nem lepődtünk meg, de valami mégsem hagy nyugodni. Mégpedig az, hogy nézte-e valaki annak idején a Sliders című sorozatot. Bocsánat, hogy csak így belevágtam egy huszáros vágással és feltettem ezt a kérdést, de aki nem szektás vagy a normálisabb tiszások közé tartozik (van ilyen, már egyszer olvasott róla egy haverom), az valószínűleg furcsán érezte magát a bulibáró »évértékelője« közben. Magam is így voltam ezzel, hosszú percekig nem értettem a bennem kavargó furcsa érzéseket, aztán rájöttem. Ez nem a valóság. Mármint az, amiben én voltam és hallgattam a fényhozót, az a valóság volt, de úgy éreztem, hogy mindaz, amiről Magyar Péter beszél, az elmúlt év történései, az ország állapota, az köszönőviszonyban sincs a valósággal. De nem csak ő: Orbán Anita például az ország legnagyobb és legösszetartóbb politikai közösségének nevezte a Tiszát… talán itt kezdődött a zavarodottságom.”



