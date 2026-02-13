Így írnak Őkgyűjeménygondolatok

„Bütyök, látszik, hogy félsz”

Kertész Dávid
2026. 02. 13. 6:39
Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Szóval, elkezdődött, és Bütyök már magyarázza a bizonyítványát. Nem találják ki, egy nő a hibás. Meg azok a rossz emberek, akikhez odavitték. Mert ott mindenki titkosszolga volt. Idáig ennyi, meg az, hogy be volt rúgva, de ő a droghoz nem nyúlt. Ő semmi illegálisat nem csinált. Csakhogy éppen elmondta, hogy tudta, hogy ott drog van. Namost, ha tudja, hogy valahol drogot fogyasztanak a társaságában, akkor arról illik figyelmeztetni a hatóságokat, szóval de, csinált illegális dolgot. Szóval, azt már megtudtuk, hogy Bütyök szerint drogos bulikba járni nem illegális, ő csak egy áldozat. Minden nárcisztikus pszichopata így szokott hozzáállni, ha lebukik. Tapasztalat. A lényeg, hogy most viszont áldozatnak tekinti magát, mert hogy neki vannak gyerekei. Öcsém, Varga Juditnak is, és te politikai célokra használod őket! (Bocsánat a kiszólásért, de felhúzott ez a...az ember). A lényeg, hogy ő majd folytatja, és nem lesz itt semmi gond, mert 59 nap és bukik a Zorbán. Hát, egyrészt nem így lesz, másrészt csak azért nem fog összeomlani, mert ez már megtörtént. Bütyök, látszik, hogy félsz.”

