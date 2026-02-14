Ambrózy Áron, Facebook: „Bütyöknek mondom, mert mindig gyanútlanul belesétál a KGB csapdájába: ha kolbásztöltésre hívják, azt egyrészt nem úgy csinálják, másrészt levágják előtte.”
Így írnak ők – Február 14., délelőtt
