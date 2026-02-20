Ambrózy Áron, Facebook: „Nem akarom nagyon elrontani a bütyökista gyogyósok kedvét, de ha Horváthország Weber biztatására tényleg nem engedi át az olajunkat, az illegális blokádnak és semleges ország jogának súlyos megsértését jelenti. Az ilyen ügyekben meg a Brüsszelhez megkapóan közeli Hágában járnak el az illetékes bírák és ügyészek. Szóval simán lehet, hogy ez a hülye Bütyök és a még hülyébb elvtársai tényleg összehozták maguknak az út a börtönbe programot. Vagy ezzel ők is tisztában vannak, és csak a pofájuk jár, mint egy radnai kacsa segge.”





