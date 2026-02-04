Csak rá kell nézni a térképre…

Szalai Szilárd, PestiSrácok: „Önmagában elképesztően gusztustalannak tartom a »te is érzed, hogy mennyire fáj Trianon« mémeket. Egy kollektív transzgenerációs traumából értéksemlegesen vizsgálva is alsópolcos humort kreálni talán nem a legszerencsésebb. Főleg úgy, hogy perpillanat tényleg marhára fáj Trianon, hála ugyanazoknak a nemzeteknek, akik magát a békeszerződést ránk oktrojálták, és most az LNG-t is.”