Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„De a libsik szerint nincsen háborús veszély, ugye?”

„De a libsik szerint nincsen háborús veszély, ugye?”

Szánthó Miklós
2026. 02. 28. 7:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós, Facebook: „Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, Magyar Péter főnöke: »Azt hiszem, itt az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek az egyenruháján európai zászló van. Számomra az lenne egy álom, hogy megmutassuk: együtt vagyunk ott az ukrajnai barátaink mellett, és együtt védjük a szabadságot és a demokráciát.« Nagy-Britannia és Franciaország nyilatkozatot írt alá brit és francia katonák Ukrajnába történő telepítéséről. Az EP határozata alapján »határozottan üdvözli egy multinacionális biztosító erő Ukrajna számára való létrehozását«. De a libsik szerint nincsen háborús veszély, ugye?”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojeleknato

Robert C. Castel: Bonctani jelentés, NATO 2036

Robert C. Castel avatarja

Hogyan vetettek véget Európa nukleáris ambíciói az Észak-atlanti Szövetségnek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.