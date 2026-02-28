Szánthó Miklós, Facebook: „Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, Magyar Péter főnöke: »Azt hiszem, itt az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek az egyenruháján európai zászló van. Számomra az lenne egy álom, hogy megmutassuk: együtt vagyunk ott az ukrajnai barátaink mellett, és együtt védjük a szabadságot és a demokráciát.« Nagy-Britannia és Franciaország nyilatkozatot írt alá brit és francia katonák Ukrajnába történő telepítéséről. Az EP határozata alapján »határozottan üdvözli egy multinacionális biztosító erő Ukrajna számára való létrehozását«. De a libsik szerint nincsen háborús veszély, ugye?”



