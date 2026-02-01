Ebből is látszik, mi szúrja a szemüket, minek vetnének véget…

Ruszin-Szendi Romulusz, Facebook: „Komolyan mondom, hogy lehetnének tényleg sűrűbben választások. Mondjuk félévente – akkor még több kampányígéretet hallhatnánk és még több ígéretet kaphatnánk. Egy ilyen rendszerben talán kaphatnánk 15., 16., sőt 20. havi nyugdíjat is, és mondhatnák azt is, hogy csak a rezsink 10 százalékát kell fizetnünk.”