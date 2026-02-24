Vitézy Dávid, Facebook: „Egészen elképesztő Karácsony Gergelyék friss magyarázkodása, hogy miért bocsátották el azonnali hatállyal a Budapesti Közművek belső ellenőreit, és hoztak egy külsős céget helyette. Az a hivatkozás, hogy azért megbízható a külső szolgáltató általi belső ellenőrzés, mert a cég olyan referenciákkal bír, mint a Szerencsejáték Zrt, a MÁV vagy a fideszes kecskeméti városüzemeltetési cég. Tehát, ha jól értem, innentől a kormányzat közpénzekkel való gazdálkodása jelenti a jó és követendő gyakorlatot a Városháza számára.”



