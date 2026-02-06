Rendkívüli

Rendkívüli

„Egy agresszív, erőszakos, vállalhatatlan, együttműködésre képtelen vezér”

„Egy agresszív, erőszakos, vállalhatatlan, együttműködésre képtelen vezér”

Bartus László
2026. 02. 06. 6:47
Bartus László, Facebook: „Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik feladva baloldali és/vagy liberális demokratikus énjüket, egy populista szélsőjobboldali fideszes mögé állították az ellenzéket, azzal a hazugsággal, hogy ő megnyerheti a fideszeseket, és egyedül ő távolíthatja el Orbánt, megkapják, amit megérdemelnek: Orbántól semmiképpen nem szabadulnak meg. Egy Orbán helyett lesz kettő, egy Fidesz helyett lesz kettő. Az új Fideszre semmi hatásuk nem lesz, és annyi közük sem lesz az országhoz, mint az óellenzék alatt demokrataként. Mert Orbán nem 5 százalékos párt élén lesz ellenzéke a zöldfülű tanítványának, hanem egy hatalmas frakció élén, az államigazgatásban pedig az ő emberei ülnek. Azokat a NER megdöntése, rendszerváltás, az Orbán-rendszer megkérdőjelezése nélkül nem lehet eltávolítani. Orbán ellenzékben azt tesz, amit akar. Magyarból bohócot csinál, és miután az Orbán-rendszer az ellenzék által legitimálva lett, akkor jön vissza, amikor akar. De ha nem nyer, az ellenzéki Orbánnal élni sem lesz leányálom. Ráadásul egy olyan kormány támogatójaként, amely személyében és ideológiájában ízig-vérig fideszes. Egy agresszív, erőszakos, vállalhatatlan, együttműködésre képtelen vezér irányítása alatt, aki alig várja, hogy megtömje végre a zsebeit. Ha eddig tehetetlennek érezték magukat, semmi ahhoz képest, amilyen tehetetlenek a két Fidesz alatt lesznek.”

