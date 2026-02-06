Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

„Egy kiebrudalt NER-nyalonc”

„Egy kiebrudalt NER-nyalonc”

Lattmann Tamás
2026. 02. 06. 6:47
Lattmann Tamás, Facebook: „Csak halkan jegyzem meg: szerintem az un. ellenzéknek most is megvan a parlamentben a szükséges szavazatszáma ahhoz, hogy a Tákolmányíróság elé küldje a szolidaritási adóval kapcsolatos bírói eljárások kinyírására szabott kormányrendeletet. Mondjuk, megvolt akkor is, amikor a maffia a saját alaptörvényével ellentétesen hirdette ki a veszélyhelyzetet, és akkor sem csináltak semmit. Nekem meg folyamatosan csuklott az anyám, amiért - egy ideig - mertem kérdezgetni, hogy de miért nem. Igaz, akkor még nem fenyegette őket megszűnéssel egy kiebrudalt NER-nyalonc, szóval ki tudja, hátha azóta megjött az eszük.
Akkori nebáncsaazösszefogástozók, szevasztok! Mostani nebáncsaamagyarpétertezők, szevasztok! Ismerjétek meg egymást... Ja, nem kell, ugyanazok vagytok.”


 

