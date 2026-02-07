Egy kipaterolás biztosan lesz: a Momentumot - mint pártot -, a Parlamentből...

Tompos Márton, Facebook: „Orbán Viktor és kormánya az összes ruszkibérenc és/vagy korrupt tolvaj politikusnak menedéket nyújt, jöjjenek azok bárhonnan. Ki ne emlékezne Gruevszkire, akit női ruhában csempésztek ki Észak-Macedóniából. Most pedig a lengyel PiS gazemberei miatt töréspontig éleződik a történelmi lengyel-magyar barátság. A "galaxis összes söpredékét" ki kell majd paterolni Magyarországról a rendszerváltás után...”