Egy kipaterolás biztosan lesz: a Momentumot - mint pártot -, a Parlamentből...

Tompos Márton, Facebook: „Orbán Viktor és kormánya az összes ruszkibérenc és/vagy korrupt tolvaj politikusnak menedéket nyújt, jöjjenek azok bárhonnan. Ki ne emlékezne Gruevszkire, akit női ruhában csempésztek ki Észak-Macedóniából. Most pedig a lengyel PiS gazemberei miatt töréspontig éleződik a történelmi lengyel-magyar barátság. A "galaxis összes söpredékét" ki kell majd paterolni Magyarországról a rendszerváltás után...”
Így írnak ők – Február 7., délelőtt
