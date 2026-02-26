Balassa Tamás, Népszava: „A választási kampány egyik legjobb híre, hogy a pávasáskarák ugyan egy 22-es kaliberű lövedék gyorsulásával azonos ütést képes mérni az ollójával az ellenségre a víz alatt, ám a vedlés időszakában védtelen. Megszokásból azért ilyenkor is fenyegetőn lóbálja a fegyverét, és már nem egyszer bejött neki az élet. Hasonló blöffölők számosan akadnak a természetben, a hólyagos fóka az orrüregéből fújt vörös gömbhártyával, a galléros gyík a fejméretét megnégyszerező bőrlebenyével, a gömbhal a tüskés testének felfúvódásával, a Blanchard-féle szöcskebéka pedig tekintélyes kuruttyolásának elmélyítésével igyekszik ketrecharcosabb benyomást kelteni annál, mint amilyen valójában. És akkor itt van az emberi civilizáció, ahol egy vesztét érző illiberális csalfahím ezt mind egyszerre tudja bármely tetszőleges digitális polgári körben.”



