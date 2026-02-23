Nagy Ervin, Facebook: „Tegnap eldőlt, hogy április 12-e egy népszavazás lesz: a TISZA vagy a Fidesz, a jövő vagy a múlt.”
Így írnak ők – Február 23., délelőtt
