Eörsi helyesli az antifás bűnöző elítélését

Eörsi Mátyás
2026. 02. 05. 14:37
Eörsi Mátyás, Facebook: „Kövezzetek meg. Valóban, Magyarországon a jogállamiság recseg-ropog, szinte minden nap láthatjuk megroggyasztását. De nekem ezzel az ítélettel nincs semmi bajom. Budapest épp eleget látott fiatalokat vagy nem fiatalokat csapatokba szerveződve botokkal és egyéb fegyvernek nem minősülő fegyverekkel nekitámadni embereknek csupán azért, mert azt "gondolták", hogy olyan nézeteket vallanak, amelyekkel ők nem értenek egyet. Vagy azéért, mert azt gondolták róluk, hogy .... Mindegy, hogy mit gondoltak róluk. Legyenek szélsőjobbosok vagy szélsőbalosok, nekem teljesen mindegy, hogy ők, az elkövetőek mit gondolnak. Az ilyesmit a világon sehol nem kell megengedni, tolerálni, empatikusnak lenni. Nem, a legszigorúbban büntetni kell. Mindenhol a világon, de Budapesten, Magyarországon kivált.”


 

