Éppen elég...

Horn Gábor, Facebook: „Orbán nyáron még Kötcsén 80 biztosan a Fidesz által megnyert körtérről álmodozott, mára ez, az elképesztő intenzitású és végtelen mennyiségű közpénz elégetése után már csak 65 egyéni körzetre csökkent . Ezek szerint a Fidesz erős kampánya eredményeként csökken a Fidesz támogatottsága … No majd meglátjuk, hogy mennyi marad a végére ebből….”



