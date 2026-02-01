Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Furcsa szívességet tett a felvidéki magyaroknak Robert Fico. A mečiari idők elmúltak, régen volt már Malina Hedvig megverése, majd bűncselekménnyel meggyanúsítása, végül Szlovákiából elüldözése, régen volt már a dunaszerdahelyi szurkolóverés. Közben a két ország Európai uniós politika terén szövetséges lett, így mindenki – a felvidékieket is beleértve – kezdte azt hinni, hogy lassan túl lehet lépni az ellenségeskedésen. Aztán Fico emlékeztette a magyarokat, hogy még mindig ők a szlovákok ellenségei, még mindig veszélyben vannak. Még mindig rendkívül frissen és erősen működnek a Nagy-Szlovákia-reflexek. A folyamatos remegés azért, hogy az országuk létezzen, és hogy feltétlenül hozzá kell tartoznia annak a területnek, amelyen eredetileg 800 ezer magyar élt, és ma is ott él 456 ezer. Erről szól a Beneš-dekrétumok botránya és a magyarok börtönnel fenyegetése.”