„És aki akként kezeli, az maga a sátán”

„És aki akként kezeli, az maga a sátán”

Mérő Vera
2026. 02. 24. 14:40
Mérő Vera, Facebook: „És ezért is tartom fontosnak ezen a napon megjegyezni azt, hogy százezrek, milliók sorstragédiáját fáradt olajként újrahasznosítani egy választási kampányban, traumatizálva a saját népünket is, hogy a háborús pszichózisban rettegő emberektől kicsaljuk a szavazatukat, ez árulás és halálos bűn. Ez olyan mélységű kegyeltsértés, amelyre csakis a "sátáni" a kellő súlyú kifejezés. Ne feledjük, százezrek, milliók tragédiája nem holmi vásári kampánykellék. És aki akként kezeli, az maga a sátán. Slava Ukraini. Heroyam slava.”

