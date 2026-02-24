Mérő Vera, Facebook: „És ezért is tartom fontosnak ezen a napon megjegyezni azt, hogy százezrek, milliók sorstragédiáját fáradt olajként újrahasznosítani egy választási kampányban, traumatizálva a saját népünket is, hogy a háborús pszichózisban rettegő emberektől kicsaljuk a szavazatukat, ez árulás és halálos bűn. Ez olyan mélységű kegyeltsértés, amelyre csakis a "sátáni" a kellő súlyú kifejezés. Ne feledjük, százezrek, milliók tragédiája nem holmi vásári kampánykellék. És aki akként kezeli, az maga a sátán. Slava Ukraini. Heroyam slava.”