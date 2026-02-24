Pottyondy Edina, Facebook : „A Fidesz tizenhat éve olyan, mint egy érzéstelenítés nélküli gyökérkezelés. Fájdalmas és véget nem érőnek tűnő. Viszont lett egy része, ami számomra végtelenül szórakoztató. A Győzike Show meg a Schoberték eddig nem érdekeltek, de most, hogy politika edition van belőlük, zabálom a trasht. És végre értem a bűnös élvezetet, ami százezreket ültetett a Mónika Show, a Nyerő Páros és a többi kereskedelmi tévés borzalom elé. Jaber, Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Aurelio mint a nemzeti keresztény megmaradás zálogai! GWM, Kulcsár Edina, Hajdú Péter és Róka, a meleg MMA-harcos. Az intellektusok, akik megértik a háttérben zajló folyamatokat, akik éppúgy átlátják a titkos háttérhatalom ördögi terveit, ahogy Schiffer András és Kövér László. Eskü, mintha a Szomszédok pornóverziója lenne.”