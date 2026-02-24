Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Eskü, mintha a Szomszédok pornóverziója lenne”

„Eskü, mintha a Szomszédok pornóverziója lenne”

Pottyondy Edina
2026. 02. 24. 14:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pottyondy Edina, Facebook : „A Fidesz tizenhat éve olyan, mint egy érzéstelenítés nélküli gyökérkezelés. Fájdalmas és véget nem érőnek tűnő. Viszont lett egy része, ami számomra végtelenül szórakoztató. A Győzike Show meg a Schoberték eddig nem érdekeltek, de most, hogy politika edition van belőlük, zabálom a trasht. És végre értem a bűnös élvezetet, ami százezreket ültetett a Mónika Show, a Nyerő Páros és a többi kereskedelmi tévés borzalom elé. Jaber, Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Aurelio mint a nemzeti keresztény megmaradás zálogai! GWM, Kulcsár Edina, Hajdú Péter és Róka, a meleg MMA-harcos. Az intellektusok, akik megértik a háttérben zajló folyamatokat, akik éppúgy átlátják a titkos háttérhatalom ördögi terveit, ahogy Schiffer András és Kövér László. Eskü, mintha a Szomszédok pornóverziója lenne.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.