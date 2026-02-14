Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Észre sem veszed, hogy hirtelen te lettél a leggyengébb láncszem?”

Gulyás Virág
2026. 02. 14. 6:48
Gulyás Virág, Facebook: „Kiállsz ide mindenféle videó megjelenése előtt, és magyarázkodsz. Kiállsz ide mindenféle videó megjelenése előtt, és megnevezed, hogy szerinted ki készítette azt. Kiállsz ide mindenféle videó megjelenése előtt, és feljelentést teszel. De az eszedbe sem jut esetleg, hogy téged a saját kis csapatod szeretne kicsinálni? Észre sem veszed, hogy hirtelen te lettél a leggyengébb láncszem? Észre sem veszed a mátrix sakkjátszmáját? Naiv vagy vagy nagyon hülye?! Mindenesetre már ez önmagában ismételten alkalmatlanná tenne egy ország vezetésére.”

