Nagy Attila Tibor, Facebook : „A Tisza azonban másként döntött. Pontosabban: Magyar Péter nem engedett a nyomásnak, ő akar kormányfő lenni. Ez a Fidesz számára jó hír - feltéve, hogy a Magyar Péter elleni karakterhadjárat nagyobb súlyt nyom majd a mérleg serpenyőjében, mint a kormány nem túl meggyőző teljesítménye. Más szóval: ha Magyar Péter személye kellően riasztó ahhoz, hogy ne szavazzanak elegen a Tiszára, akkor Orbán Viktor marad a miniszterelnök. Ha Magyar Péter veszít április 12-én, utána is kerülhet még Kapitány a Tisza élére. Ha meg Magyar Péter pártja nyer, akkor pedig Kapitánynak lesz kiemelt kormányzati szerepe.”