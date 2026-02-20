Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ezért akarnak egy baloldali kormány”

Szánthó Miklós
2026. 02. 20. 6:41
Szánthó Miklós, Facebook: „A háborús maffia nem éri be a humanitárius segítséggel, nekik az kell, hogy tönkretegyük a saját, es gyermekeink jövőjét is a háború oltárán. Erre a jobboldali kormány soha nem lesz hajlandó. Ezért akarnak egy baloldali kormány, amely kész lenne háborúba menni Brüsszel kedvéért. Emiatt a nyomás hazánkon, amely a választásokig nem fog enyhülni. A biztos választás a jobboldal, amely képes kiállni a magyar érdekek mellett!”

