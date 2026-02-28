Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Fekete-Győr András megpróbálja boldoggá tenni Zelenszkijt”

„Fekete-Győr András megpróbálja boldoggá tenni Zelenszkijt”

Bálint Botond
2026. 02. 28. 7:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Hegedűs hadnagy levele a török szultánnak. Fekete-Győr Andrásnak, aki a Momentum Mozgalom és a Politikai Üldözöttekért Alapítvány alapítójaként, az Orbán-rendszer politikai elítéltjeként, közösségépítőként és apaként aposztrofálja magát, a Facebookon 179 ezer követővel rendelkezik. Fekete-Győr Zelenszkijnek írt nyílt levelet arról, hogy ő milyen indokok alapján kész elárulni a hazáját Ukrajna érdekében. Ezt a nyílt levelet, amelyet állítólag Fekete-Győr András el is postázott papír alapon is Kijevbe, ma fél tízig kilencezren lájkolták és ezernyolcszázan osztották meg (már jóval többen). Nagyjából úgy kell a szövegét elképzelni, mintha Hegedűs hadnagy fogalmazta volna meg a rajongását a török szultán és annak békeszerető, toleráns népe felé, majd kemény hangon ítélte volna el Eger várának védőit, akik harciasságukkal, a magyar haza védelméről szóló olcsó retorikájukkal csak akadályozzák a török békeprojektet.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojeleknato

Robert C. Castel: Bonctani jelentés, NATO 2036

Robert C. Castel avatarja

Hogyan vetettek véget Európa nukleáris ambíciói az Észak-atlanti Szövetségnek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.