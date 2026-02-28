„Fekete-Győr András megpróbálja boldoggá tenni Zelenszkijt”

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Hegedűs hadnagy levele a török szultánnak. Fekete-Győr Andrásnak, aki a Momentum Mozgalom és a Politikai Üldözöttekért Alapítvány alapítójaként, az Orbán-rendszer politikai elítéltjeként, közösségépítőként és apaként aposztrofálja magát, a Facebookon 179 ezer követővel rendelkezik. Fekete-Győr Zelenszkijnek írt nyílt levelet arról, hogy ő milyen indokok alapján kész elárulni a hazáját Ukrajna érdekében. Ezt a nyílt levelet, amelyet állítólag Fekete-Győr András el is postázott papír alapon is Kijevbe, ma fél tízig kilencezren lájkolták és ezernyolcszázan osztották meg (már jóval többen). Nagyjából úgy kell a szövegét elképzelni, mintha Hegedűs hadnagy fogalmazta volna meg a rajongását a török szultán és annak békeszerető, toleráns népe felé, majd kemény hangon ítélte volna el Eger várának védőit, akik harciasságukkal, a magyar haza védelméről szóló olcsó retorikájukkal csak akadályozzák a török békeprojektet.”