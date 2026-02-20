Felháborító a Fidesz videója?

Nagy Attila Tibor, Facebook: „Tűnjek bármennyire is cinikusnak, azt kell mondjam: egy kampányvideó sikerességének egyik - még ha nem is kizárólagos - fokmérője, hogy sok emberhez jut-e el. Erre van esély, a felháborodás is generálja az érdeklődést, növeli a megtekintés-számot(tessék csak megnézni, hogy a Fidesz budapesti szervezetének ez a videó kiemelten nagy elérést produkált a többiekéhez képest). A Fidesznek pont az a jó, ha minél több emberhez eljut a videó, minél nagyobb a felháborodás, annál jobb - nekik. Persze, ez a videó akkor lesz igazán nyerő, ha a Fidesz is nyer április 12-én. Ha nem, akkor el lehet mondani: nagyon túltolta, elhibázta a Fidesz a kampányát és ez a videó is baklövés volt. Ám ha nyer a Fidesz, akkor köszöntet mondhat a mostani felháborodóknak, így Magyar Péternek is, hogy segítették terjeszteni ezt a videót.”



