Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Felháborító a Fidesz videója?

Felháborító a Fidesz videója?

Nagy Attila Tibor
2026. 02. 20. 6:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Attila Tibor, Facebook: „Tűnjek bármennyire is cinikusnak, azt kell mondjam: egy kampányvideó sikerességének egyik - még ha nem is kizárólagos - fokmérője, hogy sok emberhez jut-e el. Erre van esély, a felháborodás is generálja az érdeklődést, növeli a megtekintés-számot(tessék csak megnézni, hogy a Fidesz budapesti szervezetének ez a videó kiemelten nagy elérést produkált a többiekéhez képest). A Fidesznek pont az a jó, ha minél több emberhez eljut a videó, minél nagyobb  a felháborodás, annál jobb - nekik. Persze, ez a videó akkor lesz igazán nyerő, ha a Fidesz is nyer április 12-én. Ha nem, akkor el lehet mondani: nagyon túltolta, elhibázta a Fidesz a kampányát és ez a videó is baklövés volt. Ám ha nyer a Fidesz, akkor köszöntet mondhat a mostani felháborodóknak, így Magyar Péternek is, hogy segítették terjeszteni ezt a videót.” 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekorbán viktor

Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

Horváth József avatarja

Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsák a hatalomból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.