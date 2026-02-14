Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Gátlástalan náci, mint a fenyegetőző ukrán figurák igen tekintélyes hányada”

„Gátlástalan náci, mint a fenyegetőző ukrán figurák igen tekintélyes hányada”

Vésey Kovács László
2026. 02. 14. 14:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Magyarország lerohanásával, Budapest megszállásával fenyegetőznek, és tervezik–szervezik a kormányváltást nálunk, mintha bármi közük lenne hozzá. Olyan magabiztosakat mondanak, hogy Magyar Péter majd elvégzi a szükséges reformokat, és noha ezek népszerűtlenek lesznek a magyar lakosság körében, majd el kell nekik magyarázni, hogy mi a helyes. Egyértelműen azt tükrözik a viselkedésükkel, hogy az európai (és benne a magyar) létezés az ukrán létezés funkciója. Volt honnan megtanulniuk, ezt rólunk Edmund Veesenmayer, a németek által megszállt Magyarországra vezényelt teljhatalmú megbízott jelentette Berlinbe 1944 végén. Ő ugyebár ugyanolyan gátlástalan náci volt, mint a folyton okoskodó meg fenyegetőző ukrán figurák igen tekintélyes hányada.”
 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.