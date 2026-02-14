„Gátlástalan náci, mint a fenyegetőző ukrán figurák igen tekintélyes hányada”

Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Magyarország lerohanásával, Budapest megszállásával fenyegetőznek, és tervezik–szervezik a kormányváltást nálunk, mintha bármi közük lenne hozzá. Olyan magabiztosakat mondanak, hogy Magyar Péter majd elvégzi a szükséges reformokat, és noha ezek népszerűtlenek lesznek a magyar lakosság körében, majd el kell nekik magyarázni, hogy mi a helyes. Egyértelműen azt tükrözik a viselkedésükkel, hogy az európai (és benne a magyar) létezés az ukrán létezés funkciója. Volt honnan megtanulniuk, ezt rólunk Edmund Veesenmayer, a németek által megszállt Magyarországra vezényelt teljhatalmú megbízott jelentette Berlinbe 1944 végén. Ő ugyebár ugyanolyan gátlástalan náci volt, mint a folyton okoskodó meg fenyegetőző ukrán figurák igen tekintélyes hányada.”





