Gelencsér nem ért egyet a vagyonadóval.

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Félreértés ne essék, nem azzal van a baj, ha valaki gazdag. Én speciel nem értek egyet a vagyonadóval, de nem mindegy, hogy az a vagyon miként kerül megszerzésre. Hiszen aki a versenyszférában gazdagodik meg, az mások szolgálatából lett vagyonos ember. Több ilyenre lenne szükség Magyarországon is. Aki azonban az állami szférában lesz tehetős, az többnyire úgy érheti ezt el, hogy mások rovására önmagát szolgálja, ami szembemegy a munkaköri leírásával.”