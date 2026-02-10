Rendkívüli

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Gelencsér nem ért egyet a vagyonadóval

Gelencsér nem ért egyet a vagyonadóval.

Gelencsér Ferenc
2026. 02. 10. 14:47
Gelencsér Ferenc, Facebook: „Félreértés ne essék, nem azzal van a baj, ha valaki gazdag. Én speciel nem értek egyet a vagyonadóval, de nem mindegy, hogy az a vagyon miként kerül megszerzésre. Hiszen aki a versenyszférában gazdagodik meg, az mások szolgálatából lett vagyonos ember. Több ilyenre lenne szükség Magyarországon is. Aki azonban az állami szférában lesz tehetős, az többnyire úgy érheti ezt el, hogy mások rovására önmagát szolgálja, ami szembemegy a munkaköri leírásával.”

