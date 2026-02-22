Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

„Ha nem lesz változás, megyünk a fenébe”

Ágoston László
2026. 02. 22. 6:56
Ágoson László, Facebook: „Legalábbis ahogyan beszélek a Magyarországon élő barátaimmal, mindig ugyanazt hallom: még áprilisig kihúzzuk, és ha nem lesz változás, megyünk a fenébe. Elbocsátjuk az alkalmazottakat, visszük a céget, a tudást, a GDP-t, és keresünk egy országot, ahol a gyerek nem kérdezi meg, hogy akkor most félnie kell-e, hogy apát az árokba lövik, mert ezt látta fizetett hirdetésben.”


 

