Ágoson László, Facebook: „Legalábbis ahogyan beszélek a Magyarországon élő barátaimmal, mindig ugyanazt hallom: még áprilisig kihúzzuk, és ha nem lesz változás, megyünk a fenébe. Elbocsátjuk az alkalmazottakat, visszük a céget, a tudást, a GDP-t, és keresünk egy országot, ahol a gyerek nem kérdezi meg, hogy akkor most félnie kell-e, hogy apát az árokba lövik, mert ezt látta fizetett hirdetésben.”



