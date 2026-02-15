Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ha publikálni fogják Magyar intim együttlétét, akkor az súlyos nemzetbiztonsági ügy”

„Ha publikálni fogják Magyar intim együttlétét, akkor az súlyos nemzetbiztonsági ügy”

Ujhelyi István
2026. 02. 15. 14:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ujhelyi István, Facebook : „Azt eddig is tudtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak - a Fidesz valamilyen oknál fogva simán beengedte őket oda dézsmálni. Most, egyre inkább úgy tűnik, hogy már a hálószobába is bejutottak. Amikor ez az írás készült, még nem lehetett tudni, hogy pontosan milyen videó- vagy képfelvétel jelenik majd meg az ország jelenleg leglátogatottabb honlapján, amelyen - az érintett előremenekülő bejelentése szerint - Orbán Viktor kihívójának titokban felvett intim percei lesznek majd láthatóak. Azt biztosan tudom azonban, hogy ha valóban publikálni fogják ezen az oldalon a Tisza Párt elnökének intim együttlétét, akkor az súlyos nemzetbiztonsági ügy. Ha egy megválasztott EP-képviselőről bárki (oroszok, pirézek, egy puccsista párttárs, a szomszéd) ilyen felvételt készít, az súlyos bűncselekmény, amelyet a magyar titkosszolgálatoknak - ha már nem sikerült megakadályozniuk - a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban fel kell deríteniük.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.