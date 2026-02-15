„Ha publikálni fogják Magyar intim együttlétét, akkor az súlyos nemzetbiztonsági ügy”

Ujhelyi István, Facebook : „Azt eddig is tudtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak - a Fidesz valamilyen oknál fogva simán beengedte őket oda dézsmálni. Most, egyre inkább úgy tűnik, hogy már a hálószobába is bejutottak. Amikor ez az írás készült, még nem lehetett tudni, hogy pontosan milyen videó- vagy képfelvétel jelenik majd meg az ország jelenleg leglátogatottabb honlapján, amelyen - az érintett előremenekülő bejelentése szerint - Orbán Viktor kihívójának titokban felvett intim percei lesznek majd láthatóak. Azt biztosan tudom azonban, hogy ha valóban publikálni fogják ezen az oldalon a Tisza Párt elnökének intim együttlétét, akkor az súlyos nemzetbiztonsági ügy. Ha egy megválasztott EP-képviselőről bárki (oroszok, pirézek, egy puccsista párttárs, a szomszéd) ilyen felvételt készít, az súlyos bűncselekmény, amelyet a magyar titkosszolgálatoknak - ha már nem sikerült megakadályozniuk - a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban fel kell deríteniük.”