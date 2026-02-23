Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ha valaki rendelkezik világos vízióval...”

„Ha valaki rendelkezik világos vízióval...”

Fodor Gábor
2026. 02. 23. 6:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fodor Gábor, Facebook: „Gyakran hallani kritikaként egy-egy párttal szemben, hogy „csak a hatalom kell nekik”. Én ilyenkor mindig értetlenül állok a felvetés előtt, hiszen a politika világában ez a legtermészetesebb dolog. Amelyik párt nem törekszik a hatalomra, az tulajdonképpen feleslegesen indul el a választásokon. A hatalommal élés szándéka ugyanis csak a felületes gondolkodásban mindig öncélú, gonosz dolog. Ha valaki rendelkezik világos vízióval a hazájáról, a nemzetéről, az adórendszerről vagy az oktatásról, akkor azt csak egyféleképpen tudja megvalósítani: ha megnyeri a választásokat. Egy párt lényege éppen az, hogy az elképzeléseit a gyakorlatba is átültesse a közjó érdekében. Ha egy politikai szereplő csak leírni szeretné a gondolatait, de nem akar érte felelősséget vállalni kormányon, akkor ahhoz nem pártot, hanem folyóiratot kell alapítani. A hatalomra jutás szándéka tehát nem erkölcsi hiba, hanem a felelős politizálás alapfeltétele.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.