Fodor Gábor, Facebook: „Gyakran hallani kritikaként egy-egy párttal szemben, hogy „csak a hatalom kell nekik”. Én ilyenkor mindig értetlenül állok a felvetés előtt, hiszen a politika világában ez a legtermészetesebb dolog. Amelyik párt nem törekszik a hatalomra, az tulajdonképpen feleslegesen indul el a választásokon. A hatalommal élés szándéka ugyanis csak a felületes gondolkodásban mindig öncélú, gonosz dolog. Ha valaki rendelkezik világos vízióval a hazájáról, a nemzetéről, az adórendszerről vagy az oktatásról, akkor azt csak egyféleképpen tudja megvalósítani: ha megnyeri a választásokat. Egy párt lényege éppen az, hogy az elképzeléseit a gyakorlatba is átültesse a közjó érdekében. Ha egy politikai szereplő csak leírni szeretné a gondolatait, de nem akar érte felelősséget vállalni kormányon, akkor ahhoz nem pártot, hanem folyóiratot kell alapítani. A hatalomra jutás szándéka tehát nem erkölcsi hiba, hanem a felelős politizálás alapfeltétele.