„Hála a Tisza nevű Facebook-csoportnak”

Dezse Balázs
2026. 02. 09. 14:51
Dezse Balázs, Pesti Srácok: „A szombathelyi DPK-gyűlés kapcsán a feleségem kapta az egyik legérdekesebb hozzászólást az egyik posztja alá. Egy férfi azt találta neki írni, hogy a háborús veszélyhelyzet szerinte csak riogatás, és ha baj lesz, akkor úgyis csak a hivatásos katonák mennek majd, meg amúgy is NATO-tagok vagyunk. A szóban forgó Kálmán szerint tehát, ha háborúra kerül sor, akkor a bombák kikerülik majd az embereket, és csak a katonákra esnek rá, de a gazdasági következmények is kizárólag a hivatásos katonákat érintik, mert a többi ember ugyanúgy éli majd az életét a belpesti kávézókban, a helyzet pedig nyilvánvalóan magától rendeződik majd. Nem tudom máshogy értelmezni ezt a jelenséget, mint úgy, hogy hála a Tisza nevű Facebook-csoportnak, egyesek nem hiszik el, hogy a rossz dolgok velük is megtörténhetnek.”

