Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Pedig nem volt egyszerű a mezőny, de amit Gyurcsány régi barátja csinált, aztán nehéz leutánozni. Persze, mindenki tudta, hogy kőkeményen hazudik Hann Endre és manipulál, már a régi haverjai pedzegették, ám most végleg kipukkadt a lufi. Hann Endre és a magát már régen beárazó Medián most végleg lebukott. Érezhető volt, hogy nem maradt már a szűkülő mezsgyén sok kiút a sok hazugság után, és mivel a manipulációs kerekasztal egyik vezetője már teljesen lejáratta magát, a kiszolgált kommunista tartogatott egy áldozati szerepet magának és levitézlett cégének. A Mediánnal ugyanis 20 százalékos előnyt mértek Magyar Péternek, aki vélhetően toporzékolva követelte az égbekiáltó kamumérést a nagy pánikban. Mindenki tudta, hogy orbitális nagy hazugságról van itt szó, mégis, annyiszor tapasztaltunk már hasonlót, hogy bár mindenki felkapta a fejét, annyira már meg sem lepődtünk. Magyar Péter a húszra is lapot húzott azzal, hogy eszementen irreális előnyt kamuztatott Hann Endrével, azt a látszatot keltve, hogy biztos győztes, így a bizonytalanok majd nagyobb hányadban a Tisza Párthoz csatlakoznak. Az érv önmagában ennyi volt: mi győzünk, szavazz ránk, tuti nem lehetünk rosszak, ha ennyien állnak mellettünk. A programmal és tervekkel nem foglalkozzatok, elég lesz rátérni a választásokat követően.”